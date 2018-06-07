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6 июня около 21:00 на территории рынка «Юлиана» в Центральном районе Николаева между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, впоследствии переросший в драку, в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, и доставили их в отдел полиции.

Однако и потерпевший, и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте, потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления.

Предварительно по данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и всех участников конфликта.  

Ранее СМИ сообщили, что пострадавший получил  5 огнестрельных ранений.

 

 
ForUm

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