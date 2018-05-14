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Конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора, сообщает УНИАН

Согласно принятому решению конкурсной комиссии, в итоговый перечень конкурсантов попали Антонова Е. А., Борисенко А. В., Кайдаш Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. А., Маглеванный Е. В., Магда А. И., Олефир Д. А., Формагей А. Л. и Цаплин В. И.

«Это впервые в истории Украины, когда членами НКРЭКУ станут лица, которые отобраны в результате конкурса», - прокомментировал решение глава комиссии Василий Котко. 

Напомним, конкурсная комиссия по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отклонила кандидатуру нынешнего главы регулятора Дмитрия Вовка, поскольку у него недостаточно опыта работы в сфере энергетики. 
ForUm

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