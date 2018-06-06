В середине мая Кабинет министров утвердил перечень госпредприятий для большой приватизации, включив в него 23 промышленных объекта. В госбюджет-2018 заложено 22,5 млрд грн дохода от приватизации. Сайт «Сегодня» разобрался, какие предприятия ждет приватизация и сможет ли власть выполнить план, или в бюджете появится очередная дыра.

Госпредприятия как источник коррупции

Приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

Из-за того, что предприятия убыточные, содержать их приходится на государственные деньги, и ежегодно на это тратятся большие суммы. Так, Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономического развития и торговли, заявлял, что в 2015 г. на содержание таких предприятий потратили больше 50 млрд грн.



Предполагалось, что приватизация поможет покрыть дефицит бюджета, но, спустя несколько лет стало понятно, что Украина не может получать от приватизации такие суммы, как закладываются в главную смету страны.

«Одно из требований, которое было у нас в договоре о сотрудничестве с Международным валютным фондом, – это как раз проведение приватизации. Раньше приватизация рассматривалась как источник покрытия дефицита государственного бюджета – так называемый неустойчивый источник. Потом ситуация начала меняться и вот приватизация рассматривается просто как возможность снизить уровень коррупции в стране», – пояснил в комментарии сайту «Сегодня», Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Госсектор традиционно считают крупнейшим источником коррупции. В правительстве также отмечают, что приватизация призвана обеспечить вливание средств в отечественную экономику. Возможно, так бы и было, но только планы на суммы, которые рассчитывают получить от приватизации, не выполняют даже на треть.

Например, в прошлом году была запланирована прибыль в размере 17, 1 млрд грн, но удалось получить только 3,4 млрд. Годом ранее ситуация была еще хуже: из заявленных 17, 1 млрд грн получили только 188 млн грн. А в 2015 г. из 17 млрд было всего 151,1 млн дохода.

Грандиозные планы и сомнительные перспективы

На этот год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий.

«Мы рассчитываем, что приватизация объектов большой приватизации позволит нам выполнить то плановое задание, которое нам поступило — 21,3 млрд грн», — отметил Трубаров.

Но, даже в Министерстве финансов к таким цифрам относятся скептически. Так, министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений получить не удастся.

«Приватизационных поступлений не получим, сколько планировали, – это факт», – сказал министр в эфире радио «НВ».

Данилюк добавляет, что за таким решением должно последовать либо выставление других предприятий на приватизацию, либо предложение правительства о внесении изменений в госбюджет для коррекции плана приватизационных поступлений.

Напомним, что сейчас в список объектов большой приватизации входят такие объекты как «Центрэнерго», пять облэнерго, Одесский припортовый завод, «Турбоатом», Запорожский титано-магниевый комбинат, Объединенная горно-химическая компания и другие. Начало приватизации планируется на осень этого года, а первым выставленным на торги объектом станет «Центрэнерго».

«В прошлом году план не был выполнен даже на треть, а если посмотреть два предыдущих года, там он не был выполнен даже на 1%. Это, естественно, сразу же породило устойчивое мнение, что Украина по одним ей ведомым причинам не хочет проводить приватизацию», – рассказывает Устенко.

В экспертной среде отмечают, что получить запланированные доходы не удастся, достаточно просто посмотреть на приватизации предыдущих годов.

«С самого начала было большое сомнение в том, что мы получим 22 млрд. А если мы посмотрим на историю, где заявляли по 17 млрд, и ни один раз и близко не дошли. В прошлом году чуть лучше было, и то, не за счет приватизации, а за счет покупки дополнительных пакетов акций и т.д. Думаю, что в этом году не только 22 млрд, но даже 5 млрд мы можем не набрать. А это означает дыру в бюджете. В прошлом году опробовали, как затыкать дырку. Один из способов – это поднять доходность внутренних облигаций так, чтобы к нам пришли еще нерезиденты и быстро скупили краткосрочные – на полгода – доходные облигации», – разъясняет ситуацию Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова.

В этом году приватизация вновь будет сорвана

Один из главных вопросов – почему же приватизация проваливается из года в год? Некоторые объекты висят на продаже еще с 2016 г., например, как Одесский припортовый завод, который в этом году попытаются продать уже в третий раз. К слову, долги завода уже сравнялись с его стоимостью на аукционе.

Как отмечает Василий Юрчишин, во многих случаях предприятию выгоднее быть убыточным и находится на дотациях госбюджета, чем заниматься менеджментом, пытаться обойти конкурентов и т.д.

«Понятно, что приватизация и дальше будет законсервирована, т.к. нету ни политической воли, ни тех клиентов, которые реально могли бы быть заинтересованы. Если бы мы хотели реально что-то сделать, то уже нужно было объявлять конкурсы, учитывая временной период между объявлением конкурса и признанием результатов, и перечислением денег. Уже надо было что-то делать. Летом вряд ли что-то будет, а осенью начинаются различные президентско-парламентские кампании, там уже не будут принимать непопулярные, рисковые решения», – добавил Юрчишин.

Похожее мнение выразил и Олег Устенко, отметив, что приватизация не пройдет теми темпами, которые были запланирован в прошлом голу, при составлении государственного бюджета, ведь уже начинается очевидно торможение реформ, а страна постепенно входит в пик политической борьбы перед грядущими выборами.

Эксперт добавляет, что еще одна причина торможения приватизации – это плохой бизнес-климат и низкие инвестиционные рейтинги Украины. По его словам, сейчас цены объектов, которые выставлены на приватизацию, гораздо ниже, чем та потенциальная стоимость, которую можно было выставить еще пару лет назад и даже один год назад.

«Я думаю, что приватизация будет сорвана в этом году, точно также, как она была сорвана и в прошлом году», – подытожил эксперт.

Анастасия Ищенко, «Сегодня»