Шулявский путепровод в связи с реконструкцией начнут частично перекрывать в ближайшие дни. Об этом заявил главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» Александр Здольник, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он добавил, что реконструкция объекта должна быть выполнена, несмотря на споры вокруг нее, а запланированные работы нужно начать вовремя, чтобы обеспечить безопасность киевлян и гостей города.

«Работа должна быть выполнена для безопасности движения. Реконструкцию реально выполнить за 17 месяцев, на нее надо около 811 млн грн, учитывая компенсацию за снос цеха №5. Первую очередь постараемся закончить уже к концу этого года, хотя по указанным выше причинам мы потеряли два месяца драгоценного времени. Предусмотренных проектом на первую очередь средств - 380 млн грн - хватит, чтобы начать работы по замене путепровода с его расширением до шести полос и восстановить движение по этому участку», - сказал Здольник.

Второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

«Сейчас ведутся переговоры между КГГА и правительством о передаче здания «Большевика» в коммунальную собственность Киева. Также пока наработаны схемы объездов на время реконструкции. Надеемся, что серьезных заторов удастся избежать, ведь летом транспортный поток в городе меньше», - добавил главный инженер коммунального предприятия.

Здольник отметил, что движение по изношенному мосту будет продолжаться до июля, несмотря на неудовлетворительное для эксплуатации состояние. Он также напомнил, что отсрочка работ по реконструкции связана с недобросовестными жалобщиками в АМКУ и многочисленными спорами о различных концепциях решения. Во время последнего заседания профильной комиссии к рассмотрению приняли одну из версий реконструкции, однако замечания по проекту не были учтены. Также пока не определены и исполнители этих работ.

Напомним, с 1 мая началась подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.