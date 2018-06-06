По состоянию на 6:00 6 июня, по данным авиаразведки, в Чернобыльской зоне отчуждения наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Авиацией ГосЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами Ан-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч), в городе Чернобыль – 22,45 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч), на промплощадке ЧАЭС – 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в Чернобыльской зоне отчуждения и на прилегающих территориях в результате пожара в настоящее время радиационная обстановка не ухудшилась.

К концу дня, 5 июня, площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров.