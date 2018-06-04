В Новобаварском районе Харькова водитель трамвая совершил наезд на пешехода.
По данным полиции, мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности.
ЧП произошло 4 июня около 16:10 на улице Москалевской.
По предварительным данным, водитель трамвая маршрута № 3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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