Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда об осуждении украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы по откровенно сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Игнорирование судом доказанных стороной защиты фактов совершенной против Сущенко провокации и грубой фальсификации дела является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации», - заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение Россией основополагающими правами человека свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Москву с целью прекращения агрессии, репрессий и притеснений украинских граждан.

МИД потребовал немедленно отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его из-под стражи и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

«Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину Романа Сущенко и других граждан Украины, которые стали заложниками кремлевского режима в условиях продолжающейся агрессии против нашего государства», - отмечается в заявлении.

Как сообщал ForUm, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

