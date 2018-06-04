Немецкая авиакомпания Lufthansa извинилась за рекламный ролик, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 в России, в котором пейзажи Киева выдали за московские. Видео удалили с официальных страниц перевозчика на Facebook и Youtube, пишет немецкое издание Meedia.de.

«В первых же комментариях мы увидели, что в данном случае это задело чувства некоторых наших пользователей», - заявили в Lufthansa, передает 112 Украина.

В компании объяснили, что снимали ролик именно в Киеве «по логистическим причинам» и планировали не показать Россию, как таковую, а «дать пользователям представление о месте».

В опубликованном несколько дней назад ролике двое футбольных болельщиков из Германии гуляют по Киеву под звуки песни «Калинка-малинка», а в конце появляются титры: «Добро пожаловать в Россию». Пользователи соцсетей сразу опознали на видео Русановскую набережную и одну из киевских церквей.

Напомним, в мае компания Adidas, которая производит спортивную одежду и инвентарь, представила посвященную Мундиалю-2018 коллекцию с символикой СССР.