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28 мая поступило сообщение о том, что местные жители поймали вандалов, разрушающих памятники на одном из кладбищ Харькова, сообщает пресс-служба облполиции.

По указанному адресу выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

На месте происшествия были обнаружены 15 и 16-летние ребята. Как указали очевидцы, подростки толкали и били памятники руками и ногами. Они повредили 7 надгробий. Подростки объяснили, что таким образом они развлекались.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
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