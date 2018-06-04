Мэр города Дрогобыч Тарас Кучма ударил по лицу мужчину во время встречи с общиной.

Как сообщает местное издание «Форпост», инцидент произошел, когда к мэру пришла община с вопросом о незаконной свалке на одном из коммунальных предприятий города.

«Во время встречи один из старших мужчин, не выдержав равнодушия мэра, назвал его вором и бандитом. В ответ Тарас Кузьма ударил его. Мэр также добавил, что будет бить каждого сразу, кто посмеет его называть вором», – говорится в сообщении.