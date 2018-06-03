Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало расследование в отношении использования «грязных денег» российскими олигархами и миллиардерами и может заморозить их активы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times.

«Российские олигархи и миллиардеры находятся среди 130 человек, активы которых могут быть заморожены в результате борьбы с «грязными деньгами», начатой британскими органами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе агентству были предоставлены дополнительные полномочия, в частности расследовать происхождение состояний людей, которых подозревают в совершении тяжких преступлений. Если стоимость имущества превышает 50 тысяч фунтов стерлингов, тогда владелец должен объяснить, откуда у него взялись финансовые средства.

По данным газеты, британское ведомство интенсифицировало расследование в отношении бизнесменов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, после неудачной попытки отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Тогда британская разведка возложила ответственность за атаку на Россию.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы 18 мая.