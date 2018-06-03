Сегодня, 3 июня, в Лисичанске на улице Генерала Потапенко произошел взрыв в частном доме, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск.
Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГосЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются.
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