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Сегодня, 3 июня, в Лисичанске на улице Генерала Потапенко произошел взрыв в частном доме, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Установлено, что от взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск.

Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГосЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются.
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