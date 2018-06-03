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На юге Таиланда скончался черный дельфин, проглотивший 80 пластиковых пакетов, сообщили местные власти.

Его вырвало пятью пакетами, пока специалисты-зоологи пытались его спасти, сообщает Би-би-си.

Пакеты общим весом восемь килограммов застряли у животного в желудке и в горле и не позволяли ему глотать и переваривать пищу.

Недавние исследования показали, что количество различных изделий из пластмассы в океане утроится за следующие десять лет, если не предпринимать никаких действий.

Таиланд - крупный потребитель пластиковых мешков. Правительство объявило в мае о намерении ввести дополнительный налог на них. Считается, что эти мешки ежегодно приводят к смерти сотен обитателей океана.

Небольшой черный дельфин (его другие названия - кит-пилот, круглоголовый кит или гринда) был найден в понедельник в канале На-Тап.

Экологи попытались поддерживать животное на плаву с помощью лодок и установили над ним тент для защиты от палящих лучей солнца.

Дельфина пытались спасти в течение нескольких дней, но в пятницу днем он умер.

Биолог-океанограф Тон Тамронгнавасават объяснил журналистам, что из-за проглоченных пакетов дельфин не мог выжить, поскольку уже не был способен есть.

"Если у вас в желудке 80 пакетов, можете считать, что вы уже умерли", - сказал он.

Гринды или черные дельфины могут достигать в длину более восьми метров и весить до трех тонн.

Они отличаются дружелюбным характером и живут в стаях, передвигаясь на большие расстояния.

 
ForUm

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