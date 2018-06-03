Организаторы встречи президентов США и Северной Кореи столкнулись с проблемой оплаты за гостиницу в Сингапуре, где во время предстоящего саммита должен проживать лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран, сообщает «Украинская правда».
Газета пишет, что Пхеньян выразил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство.
Президентский люкс в гостинице Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 долларов за ночь.
США заявили, что открыты к оплате счетов на саммите, но опасаются, что такой шаг может оскорбить Северную Корею.
Американские чиновники планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживание делегации из КНДР.
Позже Сингапур сообщил, что готов взять на себя часть расходов.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна была обсуждаться ядерная программа КНДР, планировалась на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня таки может состояться.
1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
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