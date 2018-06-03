также в разделеМир
СМИ: Британия может заморозить активы российских олигархов 10
В Македонии прошли массовые протесты из-за планов переименовать страну 13
Глава Пентагона назвал условия ослабления санкций против Пхеньяна 13
WSJ: В Белом доме готовят встречу Трампа и Путина 36
Беларусь готова закрыть границу с РФ 78
СМИ: НАТО планирует создать в Европе 30-тысячные силы быстрого реагирования 25
«Челси» отложил строительство стадиона из-за проблем Абрамовича 53
У Испании – новый премьер 80
Испанский парламент выразил недоверие премьеру 22
СМИ узнали новое возможное название Македонии 46
КНДР и Южная Корея возобновили мирные переговоры 34
В Грузии требуют отставки правительства 32
Ким Чен Ын перед саммитом с Трампом встретился с Лавровым 37
В ФФУ подтвердили проведение матча между сборными Украины и Албании 18
Мелания Трамп опровергла слухи о размолвке с супругом 31
Песков: РФ будет реагировать на военное присутствие США в Польше 50
Помощника Лукашенко задержали на $200 тысячах взятки 65
Испанская полиция отпустила Браудера 53

Организаторы встречи президентов США и Северной Кореи столкнулись с проблемой оплаты за гостиницу в Сингапуре, где во время предстоящего саммита должен проживать лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран, сообщает «Украинская правда».

Газета пишет, что Пхеньян выразил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство.

Президентский люкс в гостинице Fullerton, пятизвездочном курорте на уединенном острове, может стоить больше 6000 долларов за ночь.

США заявили, что открыты к оплате счетов на саммите, но опасаются, что такой шаг может оскорбить Северную Корею.

Американские чиновники планируют обратиться к Сингапуру с просьбой профинансировать проживание делегации из КНДР.

Позже Сингапур сообщил, что готов взять на себя часть расходов.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна была обсуждаться ядерная программа КНДР, планировалась на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня таки может состояться.

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги