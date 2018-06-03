Во Львовской области в результате осложнения погодных условий обесточены 62 населенных пункта, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточены 62 населенных пункта», – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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