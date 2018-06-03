Сегодня, 3 июня, в 1:00 российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное из стрелкового оружия совершили обстрел контрольного пункта «Березовое», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время вражеского огня пули попали в бетонные укрытия контрольного пункта «Березовое», что рядом с КПВВ «Новотроицкое» на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

«Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал. В ночное время суток гражданских на территории контрольного пункта не было, впрочем при любой опасности со стороны боевиков украинские военнослужащие в первую очередь принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское» обстрелу подвергся пограничный наряд.