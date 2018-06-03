также в разделеПроисшествия
На Луганщине в частном доме прогремел взрыв 11
В Запорожье легковушка на тротуаре насмерть сбила женщину и ребенка 25
На Львовщине непогода обесточила 62 населенных пункта 22
ООС: За сутки 28 обстрелов, ранены 3 военных 18
На Одесчине в ходе конфликта на избирательном участке пострадали 13 полицейских 43
В Кривом Роге застрелили и выбросили из авто мужчину 86
Возле Майорского боевики обстреляли автомобиль пограничников 61
Сутки на Донбассе: 33 обстрела, ранен 1 военный 27
На Луганщине в лесу нашли крупный схрон с боеприпасами 41
Боевики обстреливают мирных жителей, выезжающих из Пивденного 142
На Донбассе пытались украсть 137 метров рельсов 70
В Днипре умерли два бойца ООС, раненые на Донбассе 174
На трассе Киев-Одесса задержали подростков, бросавших камни в автомобили 90
В Кривом Роге напали на депутата горсовета 979
За сутки в Украине утонули 5 детей 49
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, ранены 2 военных 28
На Донетчине возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв 22
В Луцке пьяная женщина-водитель покусала патрульного 44

Сегодня, 3 июня, в 1:00 российско-террористические войска из стороны населенных пунктов Оленевка и Ясное из стрелкового оружия совершили обстрел контрольного пункта «Березовое», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Во время вражеского огня пули попали в бетонные укрытия контрольного пункта «Березовое», что рядом с КПВВ «Новотроицкое» на дорожном коридоре Донецк-Мариуполь.

«Состав пограничного наряда находился в укрытиях, никто не пострадал. В ночное время суток гражданских на территории контрольного пункта не было, впрочем при любой опасности со стороны боевиков украинские военнослужащие в первую очередь принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера перед началом осуществлением контроля лиц и транспортных средств в КПВВ «Майорское» обстрелу подвергся пограничный наряд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги