Гражданина Г., которого в СБУ считают организатором планируемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, защищает фирма адвоката Евгения Солодко, известного также по делам Александра Ефремова и Юрия Крысина. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с «организатором убийства» Аркадия Бабченко. Первое впечатление – провокация, организованная достаточно неэстетично. Попытка «закошмарить» подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться», - написал он в Facebook поздно вечером 30 мая.

Адвокат Солодко известен тем, что в 2016 году в деле Ефремова высказывал позицию защиты в течение 9 часов. Следственный судья тогда заявил, что защитник злоупотребляет своими правами и затягивает процесс.

По делу Юрия Крысина Солодко заявлял об угрозе жизни подзащитного. Адвокат отметил, что к зданию суда пришли «агрессивные молодые люди, которые скандировали «Крысину – смерть».

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США.

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.