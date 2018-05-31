Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с официальным визитом в КНДР.
Об этом сообщается в Twitter МИД России.
🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.
Визит Лаврова происходит перед планируемым на июнь саммитом лидеров США и Северной Кореи.
Лавров пригласил лидера КНДР посетить с визитом Россию.
#Лавров: Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов. Мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процессhttps://t.co/5EDlGYJren pic.twitter.com/XRHyZIdbIf— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.
Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что настроен развивать и расширять сотрудничество с Россией.
Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна была обсуждаться ядерная программа КНДР, планировалась на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня таки может состояться.
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