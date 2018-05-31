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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится с официальным визитом в КНДР.

Об этом сообщается в Twitter МИД России.

 


 

 

Визит Лаврова происходит перед планируемым на июнь саммитом лидеров США и Северной Кореи.

Лавров пригласил лидера КНДР посетить с визитом Россию.

 


 

 

Ким Чен Ын, со своей стороны, заявил, что настроен развивать и расширять сотрудничество с Россией.

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна была обсуждаться ядерная программа КНДР, планировалась на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня таки может состояться.

 
ForUm

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