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В ночь на 31 мая у народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко из гаража украли три велосипеда. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью вскрыли мой гараж. Искали, наверное, депутатскую машину. Но, облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были 3 велосипеда», – написал он.

По словам Гнчаренко, воры украли его велосипед, его жены и даже детский велосипед сына.

«Но, наверное, воры теперь стали добрыми. Помните, как в классическом мультфильме: «Это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было», – отметил нардеп.
ForUm

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