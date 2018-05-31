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Товарищеская встреча сборной Украины со сборной Албании пройдет во французском Эвиане на стадионе «Камиль Фурнье» 3 июня, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Начнется поединок в 17:00 по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на каналах «Украина» и «Футбол 1».

Ранее главный тренер сборной Андрей Шевченко заявил, что товарищеский поединок, запланированный на 3 июня во французском Эвиане, находится под угрозой срыва.

По его словам, причина — несоответствие стадиона в маленьком городке уровню национальных сборных. На арене отсутствуют даже зрительские места. 
ForUm

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