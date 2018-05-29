Озабоченность Украины тем, что после строительства «Северного потока-2» будет прекращен транзит газа в Европу через ее территорию, – безосновательна. Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Озабоченность со стороны Украины, что она перестанет в будущем быть транзитером, думаю, это безосновательные переживания», - сказал он.

Штайнмайер заявил, что даже во время переговоров по «Северному потоку-2» Германия всегда держит в поле зрения Украину. «Мы говорим также о будущем и безопасности Украины. И вы видели, надеюсь, Украина следит за этим, что в Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину. Для этого ведутся переговоры – не только между Германией и Украиной, но также и с ЕС. И я надеюсь также, что эти переговоры будут приносить и результаты в ближайшем будущем», - сказал он.

Глава Украинского государства, в свою очередь заявил, что, безусловно, Украину интересует ситуация с «Северным потоком-2». «Сегодня Украина прилагает максимум усилий для того, чтобы убедить, в том числе и отдельных европейских партнеров, в том, что это абсолютно политический, а не экономический проект, направленный на то, чтобы расколоть единство ЕС, нанести вред Украине и значительно снизить уровень безопасности всего региона, а не просто конкурентную способность европейской экономики», - подчеркнул Порошенко.

В подтверждение этой позиции Президент обратил внимание на отказ Российской Федерации выполнять решение Стокгольмского арбитража о выплате Украины 4,6 миллиарда долларов и обеспечении поставок Украиной по фиксированным ценам по утвержденной судом формуле от 4 до 5 млрд кубических кубов газа.

«Хочу подчеркнуть, что у нас все договоры со всеми европейскими партнерами базируются на этой арбитражной оговорке – на Стокгольмский арбитраж. И как кто-то может предусматривать, что Россия будет выполнять свои обязательства в условиях, когда она не выполняет решение Стокгольмского арбитража по Украине», - отметил он.

Напомним, в начале мая в Германии начато строительство немецкого участка спорного газопровода «Северный поток-2».

