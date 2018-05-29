За ведение агрессивной войны и участие в незаконном вооруженном формировании «ДНР» двух танкистов приговорены к 10 годам лишения свободы

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым двое жителей Мариуполя приговорены к 10 годам лишения свободы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По идейным и политическим соображениям двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в незаконное вооруженное формирование «ДНР», а именно - в 3-й мотострелковой бригады «семеновского батальона». Некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба «ДНР» в Новоазовске.

Впоследствии один из боевиков прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник – наводчиком танка.

«Действуя во исполнение преступных приказов должностных лиц вооруженных сил РФ, в середине октября 2014 пособники террористов незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами государственной власти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы», - говорится в сообщении.

Также в составе «ДНР» танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинении тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское. В сентябре 2015 обеих танкистов задержали и арестовали.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.