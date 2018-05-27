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27-28 мая на территории Украины, кроме высокогорной части Карпат, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Кроме того, 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

В этот же период в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
ForUm

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