По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В связи с этим значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч.

Спасатели отмечают, что причиной масштабных пожаров в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности или вообще умышленные поджоги. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;