также в разделеОбщество
Из-за обстрелов с ДФС вывезли хлор и эвакуировали персонал 7
Клых тоже объявил голодовку 17
Руководителей «Гавриловских цыплят» арестовали с правом залога 21
Мураев: Я не говорил о личном отношении к Сенцову 19
8 июня. Картина дня 29
В России уничтожают архивы об узниках ГУЛАГа 28
Синоптик рассказал, каким будет лето в Украине 113
КИУ: 70% партий подали пустые отчеты в 2018 году 16
МИД: Среди пострадавших в Грузии туристов украинцев нет 22
НАПК проверит декларации Мураева, Богуслаева и Шкири 21
Киберполиция закрыла сайт, который показывал «Киборгов» 43
В 2014 году в Украине действовали более 650 пророссийских организаций 29
Еще трое россиян попали в «черный список» Минкульта 38
Суд отказался снять арест с имущества Вышинского 28
Психолог назвала национальную проблему украинцев 131
В полиции Киевщины почти 10 лет платили зарплату «мертвым душам» 20
ГПУ завела дело на Мураева 51
Заммэра Черкасс подозревают в растрате более 3 миллионов 38

По данным Укргидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В связи с этим значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч.

Спасатели отмечают, что причиной масштабных пожаров в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности или вообще умышленные поджоги. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги