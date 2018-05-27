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К киоску возле станции метро «Лесная», где 26 мая избили военного пенсионера, произошло столкновение между неизвестными мужчинами и правоохранителями.

Об этом сообщает Громадське.

Сначала сообщалось, что вероятно погромы устроили представители праворадикальной организации С14, однако позже организация опубликовала опровержение этой информации.

Неизвестные начали громить киоски, ломать ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

Корреспондент сообщила, что женщина начала собирать деньги с выручки, которые были в киосках. На вопрос журналистки, зачем она это делает, она заявила, что «это не мародерство».

Женщина, работающая в соседнем киоске, сообщила, что ей сломали роллет, она плакала и сказала, что испугалась погрома. Также добавила, что «с соседями никогда проблем не было».

Напомним, полиция Киева задержала мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро «Лесная».

Видео избиения мужчины в Facebook выложила дочь потерпевшего.  
ForUm

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