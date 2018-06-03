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В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, до 4 июня в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Поэтому, значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Спасатели отмечают, что причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.
ForUm

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