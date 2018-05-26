В Киеве правоохранители зафиксировали 26 происшествий с участием иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлены два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.

Финал Лиги чемпионов между испанским «Реал Мадридом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.