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В Киеве правоохранители зафиксировали 26 происшествий с участием иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлены два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.

Финал Лиги чемпионов между испанским «Реал Мадридом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.

 
ForUm

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