Доклад Парламентской ассамблеи НАТО возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию. Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.
«В докладе под названием «Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе», который был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт, указано на массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии», - написала она в Facebook.
По словам Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе – нереалистично. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится «говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами».
«Ключевая задача сегодня – прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается», - добавила Фриз.
В то же время докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.
Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил «несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время».
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