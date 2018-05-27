Доклад Парламентской ассамблеи НАТО возлагает ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию. Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

«В докладе под названием «Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе», который был представлен ​​главным докладчиком Уллой Шмидт, указано на массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины. Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии», - написала она в Facebook.

По словам Шмидт, быстрое решение конфликта на Донбассе – нереалистично. В то же время представители ПА НАТО признают, что руководство Украины стремится «говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами».

«Ключевая задача сегодня – прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается», - добавила Фриз.

В то же время докладчик четко распределяет ситуацию на Донбассе и в Крыму. В докладе содержится вывод о том, что страны должны усиливать давление на РФ.

Шмидт отметила в выступлении, что Путин продолжил «несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время».