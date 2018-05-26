Президент Украины Петр Порошенко на предстоящем финале Лиги чемпионов будет поддерживать оба клуба.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом УЕФА Александром Чефериным, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Когда меня спрашивают, за кого я болею - «Реал» или «Ливерпуль», я говорю, что поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду «Динамо» Киев – страстный болельщик «Ливерпуля». У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за «Реал». То есть мой дом – точно поддерживает оба клуба», - поделился Порошенко.

Сегодня, 26 мая, на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов.