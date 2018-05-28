Американская газета The New York Times опубликовала детальную реконструкцию боя между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников, предположительно из ЧВК Вагнера, который произошел 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает DW.

По данным NYT, в ходе него погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый американским спецназом нефтеперерабатывающий завод, из них неустановленное число россиян. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не было.

Как пишет издание, американские военные подозревали, что среди действовавших в районе вооруженных групп могут быть россияне, так как перехватывали радиопереговоры на русском языке. Однако российское военное командование, с которым американцы были в постоянном контакте, заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.

В течение первых 15 минут американцы пытались связаться с российскими военными, чтобы убедить их прекратить наступление. После того, как это не удалось, они некоторое время пытались остановить атаку предупредительными выстрелами. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.

Исход битвы и большая часть происходивших событий свидетельствуют о том, что российские наемники и их сирийские союзники «оказались не в той части мира», чтобы попытаться задавить числом американские позиции, подводит итог NYT.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.