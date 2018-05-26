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Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в столичном аэропорту разыскиваемого Интерполом иностранца. Он прилетел рейсом из Каира.

По данным пресс-службы погранведомства, в ходе оформления ОБГ Ливана 1985 года заявил, что следует на финал Лиги Чемпионов. Однако во время проверки в отношении данного гражданина сработала база данных Интерпола. Пограничники выяснили, что его разыскивают в Испании за подделку документов.

Гражданина задержали и передали сотрудникам подразделения Национальной полиции.
ForUm

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