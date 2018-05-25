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Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, приговоривший к условному сроку руководителя «титушек» Юрия Крысина, подал в отставку.

Об этом говорится в сообщении Высшего совета правосудия.

Так, в повестке дня заседания совета на 29 мая указано, что будет рассмотрен вопрос увольнения судьи Линника в связи с заявлением об отставке.

Напомним, 22 декабря 2017 судья Линник признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений. Крысина приговорили к двум годам условного наказания и отпустили на свободу в зале суда. 

Судья считает свой приговор справедливым.
ForUm

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