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Еще один штат США – Миссури – признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

По данным посольства, губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию.

«Благодарим народ США за солидарность и поддержку Украины в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина», - отметили в дипведомстве.

Штат Миссури стал 11-м штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.  

Напомним, в начале мая это сделал Канзас.
ForUm

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