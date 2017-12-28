Судья Шевченковского суда Киева Олег Линник считает справедливым свой приговор по условному наказанию Юрию Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом он заявил 28 декабря, сообщает Громадське.

«Да, по моему мнению, это решение абсолютно справедливое», - сказал Линник.

Напомним, 22 декабря судья Линник признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений. Крысина приговорили к двум годам условного наказания и отпустили на свободу в зале суда. Поэтому, если в течение следующих двух лет Крысин не совершит новых правонарушений, то останется на свободе.

Крысина зафиксировали на видео, когда он в ночь на 19 февраля 2014 добивал палкой раненого журналиста. Крысин подтвердил, что бил журналиста.

Также Крысин подтвердил, что собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана.

«О том, что Крысин собирал людей, в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легкие телесные», - сказал судья Линник.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что будут подавать апелляцию на решение судьи Линника, поскольку считают приговор «явно несправедливым».

В 2014 году к Крысину приставили государственную охрану из-за якобы угрозы его жизни, а меру пресечения изменили на домашний арест.

Тем не менее, за это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападении на автозаправочную станцию ​​«Народная АЗС» в Киеве в районе аэропорта «Жуляны» 5 мая 2016.

Союз журналистов требует от президента отреагировать на решение по делу убийства журналиста Веремия.