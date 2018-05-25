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Соратник бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили Северион Дангадзе заключил сделку со следствием по делу о «содействии попытке совершения государственного переворота». Эту информацию Радио Свобода подтвердил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По данным СМИ, 24 мая Печерский районный суд Киева утвердил соглашение, Дангадзе получил условный приговор, после чего его освободили из-под стражи.

В суде отказались предоставить комментарий в связи с тем, что заседание проходило в закрытом режиме.

В партии «Рух нових сил», которую возглавляет ныне реадминистований в Европу Саакашвили, 21 мая заявили, что Дангадзе «подвергли пыткам» и «заставили подписать лживую сделку со следствием».

6 декабря 2017 Печерский районный суд Киева арестовал Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. Впоследствии арест продолжали.

5 декабря 2017 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, вероятно, Севериона Дангадзе и представителя украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России. На пленках собеседники договариваются о финансировании бизнесменом акций протеста в Украине, которые тогда созвал Михаил Саакашвили. Луценко заявил, что Саакашвили получил от Курченко через Дангадзе полмиллиона долларов на деятельность в Украине. В команде Саакашвили это отрицали, называя дело сфабрикованным, а арест Дангадзе незаконным.
ForUm

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