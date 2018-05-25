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Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого более 50 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, предъявлены обвинения в изнасиловании. Уточняется, что обвинения касаются нескольких случаев сексуального насилия, совершенных в отношении двух женщин, передает ВВС.

Уголовный суд в Манхэттане в присутствии Вайнштейна постановил освободить обвиняемого под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Ранее стало известно, что подозреваемый сдался полиции Нью-Йорка. Американские СМИ сообщали, что Вайнштейну готовятся предъявить обвинения по двум эпизодам изнасилования.

Сам оскароносный продюсер отрицает все обвинения, но если бы Вайнштейн не сдался полиции, то его бы вероятно арестовали: накануне Большое жюри, которое ведет расследование, объявило, что обвинения продюсеру будут предъявлены.

Полиция Нью-Йорка в своем заявлении поблагодарила пострадавших от действий Вайнштейна за их мужество и решимость добиться справедливости в суде.

Вайнштейн появился в полицейском участке в 07:25 по местному времени со стопкой книг и другими вещами, сообщает агентство Рейтер. Его сопроводили внутрь участка на глазах десятков журналистов.

Первые официальные обвинения в адрес Вайнштейна – только промежуточный итог расследования, говорят источники New York Times. Также в расследовании участвует прокуратура Манхэттена.

Как сообщали источники New York Times, Вайнштейн заранее договорился об освобождении под залог в размере 1 млн долларов и подписку о невыезде.

Речь идет о двух эпизодах изнасилования. Имя одной из предполагаемых жертв Вайнштейна не разглашается. Вторая истица – актриса Люсия Эванс, которая заявляет, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее заняться с ним оральным сексом.

Женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало восемь месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

В их числе – актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.

Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.
ForUm

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