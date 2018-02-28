Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя киевского областного отделения партии «Рух нових сил» Севериона Дангадзе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)», - отметила она.

Напомним, 6 декабря 2017 года суд арестовал Дангадзе без права внесения залога.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы.