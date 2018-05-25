Причиной спора между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком стал не кадровый вопрос.

Об этом Гройсман заявил Прямому.

«Реакция министра на заседании правительства была для меня тоже новостью. Я не ожидал такой реакции и не было никакого повода для этого, она была какой-то внутренне эмоциональной. Я думал о том, почему он так сделал и мнение следующее: видимо какие-то другие причины, это не кадровый вопрос, потому что он никогда не ставился так остро», - отметил премьер.

По мнению Гройсмана, Данилюк просто решил сменить место работы таким непредсказуемым способом, чтобы выглядеть жертвой в этой ситуации.

«Но это не соответствует действительности, поэтому для меня его реакция была странной», - добавил он.

Как известно, 23 мая во время заседания Кабмина Данилюк поднял вопрос назначения себе пятого заместителя. На это Гройсман ответил, что не будет этого делать. В ответ Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.