также в разделеСтолица
Пограничники встретили футболистов «Реал Мадрида» и «Ливерпуля» 64
Киев усиливает меры безопасности в школах и садиках 316
На Крещатике открылся «Фестиваль чемпионов» 54
В районе Киева объявили карантин из-за бешенства у собаки 76
Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго» 64
В центре Киева обновили цветочные часы 52
Депутат Киевсовета «забыл» указать в декларации авто за 1,5 миллиона 34
Кличко: Проблему долгов «Киевэнерго» нужно решать на национальном уровне 67
«Нафтогаз» обвинил власти Киева в давлении 82
В центре Киеве автомобиль въехал в строительный котлован 66
Из-за долгов за газ Киев может остаться без тепла 184
Админздания и бюветы «Киевводоканала» отключат от электроснабжения 92
В скоростных поездах до «Борисполя» установят бесконтактные системы оплаты 42
В полиции назвали основные угрозы во время проведения финала ЛЧ 138
Проезд на скоростной электричке из Киева в «Борисполь» обойдется в 80 гривен 55
В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку 70
Полицейские во время финала ЛЧ не будут разрисовывать лица в цвета команд 36
В Киеве судят банду, члены которой травили и грабили людей 89

Мэр Киева Виталий Кличко назвал избиение фанов британского «Ливерпуля» в одном из столичных заведений питания провокацией и выразил надежду, что инициаторы схватки будут наказаны. Об этом он заявил журналистам после открытия обновленного парка «Владимирская горка», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я убежден, что вчерашняя схватка – это провокация. Убежден, что правоохранители сделают соответствующие выводы, чтобы предупреждать такие возмутительные случаи, - сказал мэр. - Нескольких из нападавших, я знаю, задержали. И следствие должно быть оперативным и открытым, а дело – доведено до суда. Чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными», - отметил Кличко.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов.

Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги