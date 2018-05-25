Мэр Киева Виталий Кличко назвал избиение фанов британского «Ливерпуля» в одном из столичных заведений питания провокацией и выразил надежду, что инициаторы схватки будут наказаны. Об этом он заявил журналистам после открытия обновленного парка «Владимирская горка», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я убежден, что вчерашняя схватка – это провокация. Убежден, что правоохранители сделают соответствующие выводы, чтобы предупреждать такие возмутительные случаи, - сказал мэр. - Нескольких из нападавших, я знаю, задержали. И следствие должно быть оперативным и открытым, а дело – доведено до суда. Чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными», - отметил Кличко.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги Чемпионов.

Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.