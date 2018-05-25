Национальное агентство по предотвращению коррупции во время заседания приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще двух лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2017 годы. Проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней, сообщила пресс-служба агентства.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку: Евгений Геллер, народный депутат Украины VIII созыва, за 2017 год; Вадим Новинский, народный депутат Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.

В соответствии с пунктом 14 раздела III Порядка проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, решение о продлении полной проверки декларации принимается в случае неполучения ответов и/или информации по сути, необходимых для проведения полной проверки декларации, в ответ на запрос Национального агентства.