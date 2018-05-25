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В сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями нет шантажа, а ведется нормальный диалог. 

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, выступая в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«В нашем сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими международными организациями нет места какому-либо шантажу, угрозам и ультиматумам со стороны этих организаций. Это нормальный полноценный диалог», - сказал он. Розенко подчеркнул, что правительство действует не в пределах чужой логики, а преследует цель повышение уровня жизни украинцев. «Взаимодействие с международными организациями нацелено не только на получение средств, хотя и это на сегодня очень важно. Кредиты МВФ предоставляются Украине под наименьшие проценты, за которые сегодня возможно привлечение государством средств», - добавил вице-премьер. Также он отметил, что вопросы повышения цен на газ и открытия рынка земли правительство будет решать совместно с парламентом в интересах народа Украины.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.
ForUm

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