В сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями нет шантажа, а ведется нормальный диалог.



Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, выступая в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«В нашем сотрудничестве с Международным валютным фондом и другими международными организациями нет места какому-либо шантажу, угрозам и ультиматумам со стороны этих организаций. Это нормальный полноценный диалог», - сказал он. Розенко подчеркнул, что правительство действует не в пределах чужой логики, а преследует цель повышение уровня жизни украинцев. «Взаимодействие с международными организациями нацелено не только на получение средств, хотя и это на сегодня очень важно. Кредиты МВФ предоставляются Украине под наименьшие проценты, за которые сегодня возможно привлечение государством средств», - добавил вице-премьер. Также он отметил, что вопросы повышения цен на газ и открытия рынка земли правительство будет решать совместно с парламентом в интересах народа Украины.

Напомним, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда.