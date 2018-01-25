В текущем году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это позволит увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл. США (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение международных резервов», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что ключевым предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом. Это позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте.

Как сообщал ForUm, 14 декабря 2017 года исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.

24 января Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе договорились продолжить эффективное сотрудничество.