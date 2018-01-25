Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с директором-распорядителем Международного экономического фонда Кристин Лагард в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе договорились продолжить эффективное сотрудничество, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

«Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ сейчас, в 2018 году. Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС, сотрудничеством со Всемирным Банком, но и доверие инвесторов», - подчеркнул Президент по итогам переговоров с директором-распорядителем МВФ.

«Я очень благодарен нашим партнерам из МВФ за очень мощный сигнал в поддержку Украины», - отметил Глава государства.

Порошенко также поблагодарил Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение прошлого года. «Я очень доволен последним полугодием, когда мы ввели много реформ. И сегодня мы договорились продолжить эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнить все, о чем мы договорились сегодня и в прошлом. Я благодарю за очень сильное и эффективное сотрудничество», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Лагард отметила: «Я очень довольна продуктивными переговорами с Президентом Порошенко и членами его команды». Она подчеркнула, что это действительно дало возможность оценить все меры, которые уже были приняты.

Лагард отметила: «Надеюсь, что и другие мероприятия, имплементацию и планировку которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению рассмотрения, которое еще продолжается».

«Я особенно ценю будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, поскольку это очень необходимо», - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Как сообщал ForUm, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.

В свою очередь заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей заявил, что фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества.