Предметные профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования установили правильные ответы к заданиям сертификационной работы по украинскому языку и литературе, сообщается пресс-служба УЦОКО.

Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно на сайте центра в разделе «Предметы ВНО/Украинский язык и литература/Правильные ответы».

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по украинскому языку и литературе состоится до 14 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Участникам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по украинскому языку и литературе, советуют воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение заданий, а также критериями оценки задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания).

Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания) по украинскому языку, принятую на заседании предметной профессиональной комиссии по украинскому языку при Украинском центре оценивания качества образования, будет обнародована в разделе «Предметы ВНО/Украинский язык и литература/Правильные ответы» 29 мая 2018.

Напомним, 22 мая тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года.

Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 323 407 человек.