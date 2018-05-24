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По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 323 407 человек, что составляет 97% от общего количества зарегистрированных, сообщает пресс-служба УЦОКО.

В 2017 году явка участников на тестирование по этому предмету составила 95,9%.

38 участников внешнего независимого оценивания не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 129 - из-за отсутствия одного из обязательных документов. Проведение внешнего независимого оценивания в пунктах тестирования обеспечивали 55 тыс. 558 человек. За соблюдением процедуры внешнего независимого оценивания наблюдали 348 общественных наблюдателей и 39 представителей средств массовой информации.

С задачами сертификационной работы по украинскому языку и литературе можно ознакомиться в разделе «Предметы ВНО». 25 мая в этом же разделе будут размещены правильные ответы на задания.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего оценивания по украинскому языку и литературе по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Напомним, 22 мая тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2018 года. 
ForUm

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