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Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом формате, сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство «Ренхап».

«Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате», — цитирует агентство заявление Ким Ке Гвана.

Чиновник отметил, что отмена саммита в одностороннем порядке заставила северокорейские власти оценить, приложили ли они все необходимые усилия для налаживания отношений с Соединенными Штатами.

«Наше стремление сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможность США [пересмотреть свое решение]», — заключил Ким Ке Гван.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Согласно официальной позиции Белого дома, это решение было принято из-за того, что власти Северной Кореи вели агрессивную политическую риторику.

 
ForUm

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