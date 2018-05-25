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За прошедшие сутки, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицкое, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера утром ними из пушек калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецкое. В целом по городу российско-окупацийниы войсками было выпущено 35 снарядов и мин.

В 4:45 противник коварно открыл огонь по населенному пункту Старая Николаевка из 152-мм пушек. Как всегда, огонь велся из жилых кварталов Горловки.

По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения.
ForUm

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