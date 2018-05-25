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Сегодня, 25 мая, в 4:45 противник обстрелял южную окраину Старой Николаевки (бывшей Правдиевки), выпустив 17 снарядов 152-го калибра. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов, сообщает пресс-центр ООС.

Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

Адекватный ответ Объединенных сил (который не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр.

В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.
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