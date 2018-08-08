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Киевское «Динамо» сыграло вничью с пражской «Славией» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в столице Чехии завершился со счетом 1:1, сообщает УНИАН.

Уже на 3-й минуте динамовцы упустили голевой момент - Цыганков прострелил в центр на Беседина, но форвард киевлян пробил в ногу голкиперу «Славии» Коларжу.

Футболисты пражского клуба играли активно на протяжении большей части матча, динамовцы чаще действовали «вторым номером». После более спокойного первого тайма обе команды уверенней пошли вперед после перерыва. В середине второго тайма «Динамо» наконец перехватило инициативу, и моменты стали чаще возникать у ворот «Славии». 

Один из ключевых эпизодов встречи произошел на 82-й минуте. Динамовцы разыграли аут, Сидорчук получил мяч и парашютом забросил его на Вербича, а тот, в свою очередь, реализовал выход один на один. 0:1.

В последние 10 минут «Славия» организовала штурм ворот вице-чемпиона Украины. В одном из эпизодов киевлян выручил Бойко, а удару Дели после углового немного не хватило точности. 

Но на последней, 90+5-й минуте чехи все-таки достигли своего. Кендзера сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти. Гушбауэр спас ничью для хозяев поля - 1:1.

Ответный матч «Динамо» - «Славия» состоится 14 августа в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало - в 19.30. 
ForUm

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