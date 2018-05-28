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Федерация футбола Украины опровергает информацию о якобы продаже билетов по квоте ФФУ на финал Лиги чемпионов через спекулянтов.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерации.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Федерация футбола Украины якобы реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА через спекулянтов, и эти билеты якобы принадлежали к «детской квоте».

«Официально сообщаем, что согласно условиям сотрудничества с УЕФА выделенные Украине билеты распространялись исключительно среди заявок представителей футбольного сообщества. В соответствии с согласованными правилами квоты детских билетов предусмотрено не было», - заявили в ФФУ.

 
ForUm

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